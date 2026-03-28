Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Почина първата британка, спечелила три медала от едни олимпийски игри

Почина първата британка, спечелила три медала от едни олимпийски игри

  • 28 март 2026 | 10:32
  • 328
  • 0
Почина първата британка, спечелила три медала от едни олимпийски игри

Бившата олимпийска шампионка в скока на дължина Мери Ранд - първата британка, спечелила три медала от едни Олимпийски игри, почина на 86-годишна възраст, информира агенция Reuters.

Ранд спечели злато в скока на дължина, сребро в петобоя и бронз в щафетата 4 по 100 метра на Игрите в Токио през 1964 година.

“Отборът на Великобритания е натъжен да чуе за смъртта на олимпийската шампионка Мери Ранд“, се казва в изявление на UK Athletics от петък вечер.

“От ранна възраст Ранд беше пионер. Тя беше само на 17 години, когато постави първия си британски рекорд в петобоя, като направи дебюта на голям шампионат няколко седмици по-късно, когато спечели сребро в скока на дължина на Игрите на Британската общност в Кардиф.“

В Токио Мери Ранд постави световен рекорд в скока на дължина от 6.76 метра.

“Вдъхновен от златото на Ранд в първия ден... отборът спечели общо 12 медала“, пишат от UK Athletics и още: “Ако говорите с Ан Пакър (съквартирантката на Ранд в Токио и олимпийска шампионка на 800 метра), тя ще каже: “Мери се завърна и спечели златен медал, което вдъхнови всички“.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Харманли награди Божидар Саръбоюков и треньора му с ювелирни златни монети и почетни грамоти
  • 27 март 2026 | 17:05

Харманли награди Божидар Саръбоюков и треньора му с ювелирни златни монети и почетни грамоти

  • 27 март 2026 | 17:05
  • 1405
  • 0
Войната в Близкия изток засега не застрашава Диамантената лига
  • 27 март 2026 | 16:47

Войната в Близкия изток засега не застрашава Диамантената лига

  • 27 март 2026 | 16:47
  • 419
  • 0
Марково посреща националния шампионат по трейл бягане
  • 27 март 2026 | 12:34

Марково посреща националния шампионат по трейл бягане

  • 27 март 2026 | 12:34
  • 632
  • 0
Сенанджи и Нинева ще защитават титлите си на Националния шампионат по полумаратон в Стара Загора
  • 27 март 2026 | 11:44

Сенанджи и Нинева ще защитават титлите си на Националния шампионат по полумаратон в Стара Загора

  • 27 март 2026 | 11:44
  • 496
  • 0
Лайлс се цели в рекордна седма титла от Диамантената лига в Рим
  • 25 март 2026 | 16:38

Лайлс се цели в рекордна седма титла от Диамантената лига в Рим

  • 25 март 2026 | 16:38
  • 654
  • 0
Стано и Фортунато повеждат силен италиански отбор за Световното отборно първенство по спортно ходене
  • 25 март 2026 | 15:14

Стано и Фортунато повеждат силен италиански отбор за Световното отборно първенство по спортно ходене

  • 25 март 2026 | 15:14
  • 662
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

  • 28 март 2026 | 06:56
  • 19913
  • 119
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 5650
  • 5
Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

  • 28 март 2026 | 07:20
  • 6569
  • 4
Три мача във Втора лига днес

Три мача във Втора лига днес

  • 28 март 2026 | 10:47
  • 439
  • 0
Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

  • 28 март 2026 | 07:46
  • 4164
  • 7
Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

  • 27 март 2026 | 23:52
  • 28930
  • 7