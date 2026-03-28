Световната шампионка на 400 метра в зала ще се състезава пред родна публика в Острава

Носителката на световната титла на 400 метра в зала Лурдес Глория Мануел потвърди, че ще се състезава пред родните си чешки фенове на турнира "Златен шпайк“ в Острава на 16 юни.

20-годишната атлетка стана най-младата победителка в историята на 400 метра при жените, след като спечели златото на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун този месец.

Дълго време считана за една от най-обещаващите млади спортистки, нейният успех в зала постави основите за атака на големи титли при жените през следващите години, като се започне с Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г.

На състезанието от златния континентален тур на Световната атлетика към Мануел ще се присъединят и други местни звезди, сред които бронзовата медалистка в овчарския скок от световното в зала Амалие Швабикова, бронзовият медалист в скока на височина от световно първенство Ян Щефела, европейският шампион в тласкането на гюле в зала Томаш Станек и европейският рекордьор до 20 години на 200 и 400 метра в зала Томаш Хорак.

Снимки: Gettyimages