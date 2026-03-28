  Василева, Нейкова и Илиева във втория ден на Световната купа в Ташкент

Василева, Нейкова и Илиева във втория ден на Световната купа в Ташкент

  • 28 март 2026 | 03:26
Три българки ще играят във втория ден на турнира за Световната купа по фехтовка на сабя жени в Ташкент (Узбекистан). Вероника Василева и Емма Нейкова преминаха успешно през предварителния кръг на надпреварата и намериха място сред най-добрите 64. Йоана Илиева се включва в битката за медалите по право, тъй като е номер 3 в световната ранглиста. В състезанието участват 152 състезателки от 26 държави.

Василева от клуб Свечников излезе от предварителните групи със силна игра и с пет победи от шест срещи се класира директно за втория ден на надпреварата.

Нейкова (също от Свечников) записа в предварителните групи пет успеха и едно поражение. В елиминациите тя стартира от втори кръг, победи Елизабет Гете от Германия с 15:11 и продължава напред в турнира.

Белослава Иванова (ЦСКА) не излезе от предварителните групи след две победи и четири загуби, съобщават от БФ Фехтовка.

В първия си двубой от турнира на най-добрите 64 в събота Вероника Василева ще играе с Ана Шпиец от Унгария, Емма Нейкова ще се изправи срещу Мариела Виале от Италия, а Йоана Илиева - срещу Ребека Гаргано от Италия.

