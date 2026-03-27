Без наказание за Ай Огура след падането му в Остин

Пилотът на Тракхаус Априлия Ай Огура се размина без наказание след падането си по време на официалната тренировка преди Гран При на САЩ в MotoGP.

Японецът се озова на земята в 18-ия завой в първата половина на 60-минутната тренировъчна сесия на „Пистата на Америките“ край Остин. Това падане на Огура обаче дойде в зона, в която имаше жълт флаг заради падналия малко преди него Педро Акоста.

При подобни инциденти стюардите винаги се отнасят изключително строго към пилота, който е паднал при жълт флаг, защото това създава потенциална опасна ситуация както за самия него, така и за всички маршали и друг(и) пилот(и), които може да се намират в зоната за сигурност. В случая обаче комисарите на MotoGP прецениха, че Огура не е нарушил правилата, тъй като неговото падане и това на Акоста са се случили в много кратък отрязък от време и реално Огура не е имал шанс да реагира на жълтите флагове.

Марк Маркес се доближи до рекорда в Остин в пълната с падания официална тренировка

Така той се размина с едно потенциално преместване назад на стартовата решетка или минаване през дългата обиколка в хода на неделното състезание. Иначе японецът се класира втори в края на официалната тренировка с пасив от 0.053 секунди спрямо Марк Маркес, който оглави класирането с време от 2:00.927.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ в MotoGP
Снимки: Gettyimages

