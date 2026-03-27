Хосе Кордоба и компания се опълчиха на ЮАР

Отборите на ЮАР и Панама не успяха да се победят в контролна среща на стадион "Мозес Мабхида" в Дърбан. Срещата завърши при резултат 1:1. Цял мач за гостите записа бившият футболист на Левски Хосе Кордоба и получи добра оценка за изявите си.

Панама поведе в резултата в 23-тата минута с гол на Йоел Барсенас.

Домакините се върнаха в мача в началото на втората част след попадение на Освин Аполис в 48-ата минута.

От Южна Африка не са предвидили друга контрола по време на тази пауза през март.

Това бе първата от двете контроли, които двата тима ще изиграят в тази пауза. Вторият мач ще бъде на 31 март.