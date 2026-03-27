Египет се разправи със Саудитска Арабия

Египет се разправи със Саудитска Арабия

Египет записа гръмка победа с 4:0 в контролна среща, играна в Джида. Гостите показаха класа, дори и в отсъствието на голямата си звезда Мохамед Салах и се разправиха със своя съперник.

Тон за головото шоу даде Ислам Иса още в 4-ата минута. След това Трезеге удвои в 16-ата, а Зизо направи резултата класически в 44-тата минута.

През втората част Египет намали темпото, но все пак добави още едно попадение чрез Омар Мармуш в 56-ата минута, който оформи крайното 0:4.

Така Египет си върна самучовствието след двете поредни загуби от Сенегал и Нигерия на Купата на африканските нации. Тимът ще изиграе още една проверка през март на 31-ви срещу Испания.

За Саудитска Арабия това е второ поредно поражение, а след четири дни тимът ще се изправи в нова проверка срещу Сърбия.

