Валтери Ботас изкара първия си безпроблемен ден като пилот на Кадилак

Днешният тренировъчен ден пред Гран При на Япония отбеляза важен момент за Валтери Ботас, който разкри, че за първи път откакто е пилот на Кадилак, не е имал нито един проблем в хода на цял ден.

Финландецът завъртя общо 52 обиколки в рамките на двете подготвителни сесии на „Сузука“ по-рано днес, което е почти една състезателна дистанция на японското трасе. В откриващата тренировка Ботас се класира 20-ти, след което даде 18-то време в по-представителния втори час за подготовка.

Standard duo behavior 😁 pic.twitter.com/cHfETUmtYg — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 27, 2026

„Изглежда, че сме намалили нашето изоставане спрямо почти всички коли пред нас – обясни финландецът пред медиите в Япония. – Разликата е малко по-малка спрямо преди, а днес, поне от моята страна на гаража, беше първият безпроблемен ден в рамките на състезателен уикенд.



„Нямахме нито един проблем. Можехме да се фокусираме изцяло върху нашето представяне, върху настройките, без да оправяме нищо по колата, така че това беше хубаво. Мисля, че и в една обиколка, и в състезателно темпо ние все още изоставаме малко от Уилямс, но изглежда, че сме пред Астън Мартин“, каза още Ботас.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

