  • 27 март 2026 | 17:30
Значителна финансова „инжекция“ от Княжеството за спасяването на Монако

Правителството на Монако предприема огромна финансова интервенция, която може да достигне до 15 милиона евро, в опит да спаси баскетболния отбор от сериозните финансови проблеми, пред които е изправен.

На фона на критичен сблъсък с Панатинайкос в Атина от 34-ия кръг на Евролигата (петък, 27/03, 21:15 ч.), Монако се бори не само на паркета, но и извън него. Финансовите проблеми, които отдавна измъчват клуба, вече са придобили кошмарни измерения, особено през последното тримесечие.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Отборът, който тази година беше измъчван и от много контузии, като най-скорошната е тази на Тайс, наскоро успя да уреди въпроса с данъка за лукс, осигурявайки си по този начин участието в плейофите на френското първенство.

Намесата на Княжеството беше решаваща, тъй като от 5 март започна спасителна операция, като първоначално бяха внесени 2,5 милиона евро за покриване на незабавни задължения и предотвратяване на по-нататъшни рискове за бъдещето на клуба.

Според нова публикация на френския вестник „Equipe“, подкрепата няма да спре дотук. Княжеството е готово да инвестира общо до 15 милиона евро до края на сезона, факт, който подчертава мащаба на кризата в отбора на руския собственик Алексей Федоричев.

Въпреки финансовата помощ, бъдещето остава несигурно. Клубът е призован да се яви пред съда на 3 април, на изслушване, което ще реши много за неговото утре. Натискът на времето е задушаващ, тъй като Монако трябва да представи бюджета си за следващия сезон до 15 май, докато държавните заеми, които го поддържат „жив“, теоретично трябва да бъдат изплатени до 30 юни.

