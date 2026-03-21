Вихрено второ полувреме и познат герой запазиха преднината на Левски – на живо след успеха срещу Черно море с 2:1
Добруджа 07 спечели титлата във Висшата лига след "златен" гейм и се завърна в efbet Супер Волей

  • 21 март 2026 | 19:56
  • 394
  • 0
Отборът на Добруджа 07 (Добрич) спечели титлата във второто ниво на шампионата - Висшата лига, и се завръща в efbet Супер Волей след година пауза.

Момчетата на треньора Димитър Маринков биха категорично като домакини Металург (Перник) с 3:0 (25:19, 25:23, 25:19) в срещата-реванш от големия финал за титлата, игран тази вечер в зала "Добротица". Така, след загубата с 1:3 в първия мач, добричлии стигнаха до т.нар. "златен" гейм. В него Добруджа също се представи много добре и го спечели с 15:11.

Така Добруджа, който не игра в efbet Супер Волей през този сезон поради финансови причини, спечели титлата във Висшата лига и ще се завърне в елита през следващата година.

От друга страна отборът на Металург, който беше новак във Висшата лига, печели сребърните медали в първенството. Освен това, перничани ще играят в плейаута на efbet Супер Волей срещу Дунав (Русе), който завърши на последното 11-о място редовния сезон в елита.

Снимки: НВЛ

Промоционални билети за мачовете на волейболните национали от VNL в Чикаго

Промоционални билети за мачовете на волейболните национали от VNL в Чикаго

  • 21 март 2026 | 16:31
  • 867
  • 1
Стефан Чавдаров: Ето защо образованието е важно за един спортист

Стефан Чавдаров: Ето защо образованието е важно за един спортист

  • 21 март 2026 | 14:58
  • 949
  • 2
Ясни са часовете на полуфиналите в Демакс лигата

Ясни са часовете на полуфиналите в Демакс лигата

  • 21 март 2026 | 13:51
  • 630
  • 0
Берое 2016 на плейофите без един от най-опитните си играчи

Берое 2016 на плейофите без един от най-опитните си играчи

  • 21 март 2026 | 13:41
  • 850
  • 2
Кристиан Титрийски взе първото дерби срещу Александър Къндев

Кристиан Титрийски взе първото дерби срещу Александър Къндев

  • 21 март 2026 | 13:33
  • 1053
  • 0
Плейофите в efbet Супер Волей стартират

Плейофите в efbet Супер Волей стартират

  • 20 март 2026 | 16:13
  • 1548
  • 1
Виж всички

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

  • 21 март 2026 | 19:30
  • 98364
  • 639
Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

  • 21 март 2026 | 19:58
  • 2008
  • 3
ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

  • 21 март 2026 | 16:56
  • 43763
  • 83
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 21 март 2026 | 16:44
  • 31524
  • 63
Милан 3:1 Торино, два гола в рамките на минута

Милан 3:1 Торино, два гола в рамките на минута

  • 21 март 2026 | 20:14
  • 2389
  • 1
Евертън 1:0 Челси, хубав гол на Бето и голямо спасяване на Пикфорд

Евертън 1:0 Челси, хубав гол на Бето и голямо спасяване на Пикфорд

  • 21 март 2026 | 18:44
  • 1698
  • 0