Добруджа 07 спечели титлата във Висшата лига след "златен" гейм и се завърна в efbet Супер Волей

Отборът на Добруджа 07 (Добрич) спечели титлата във второто ниво на шампионата - Висшата лига, и се завръща в efbet Супер Волей след година пауза.

Момчетата на треньора Димитър Маринков биха категорично като домакини Металург (Перник) с 3:0 (25:19, 25:23, 25:19) в срещата-реванш от големия финал за титлата, игран тази вечер в зала "Добротица". Така, след загубата с 1:3 в първия мач, добричлии стигнаха до т.нар. "златен" гейм. В него Добруджа също се представи много добре и го спечели с 15:11.

Така Добруджа, който не игра в efbet Супер Волей през този сезон поради финансови причини, спечели титлата във Висшата лига и ще се завърне в елита през следващата година.

От друга страна отборът на Металург, който беше новак във Висшата лига, печели сребърните медали в първенството. Освен това, перничани ще играят в плейаута на efbet Супер Волей срещу Дунав (Русе), който завърши на последното 11-о място редовния сезон в елита.

