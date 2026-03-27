Бивш шампион на UFC: Адесаня ще се оттегли, ако загуби в Сиатъл

Хенри Сехудо прави паралел между края на собствената си кариера и настоящата лоша серия на Израел Адесаня.

Този уикенд Израел Адесаня може да се бие за бъдещето на своята ММА кариера. Той ще се изправи срещу Джо Пайфър в главния двубой на UFC Сиатъл. Битката е от решаващо значение за бившия двукратен шампион в средна категория, който се намира в най-слабия период от кариерата си с три поредни загуби. Евентуално поражение от Пайфър не само ще бъде четвърто поред, но и първа загуба в ММА за Адесаня от опонент извън Топ 10 на категорията.

Смятам, че когато корабът е отплавал, той просто е отплавал. Мисля, че просто стигаш до осъзнаването – и говоря от свое име. Може би не е толкова заради таланта, а по-скоро заради желанието и това, че искам да правя други неща с времето си. Има неща, които ти носят удоволствие. И мисля, че Израел вече е стигнал дотам. Той вече е диджей, занимава се с куп други неща. Той вече планира бъдещето си. Така че, когато хората започнат да правят други неща, те вече знаят, че краят наближава. Дори при мен – аз вече се занимавах сериозно с недвижими имоти и със създаване на съдържание. Така че, да, вярвам, че ако Израел бъде нокаутиран или загуби този мач, с него е свършено“, добави Сехудо.

Сехудо разбира добре затрудненото положение на Адесаня. Бившият шампион в две категории завърши своята ММА кариера със серия от четири загуби, като се оттегли за втори път след поражението си от Пейтън Талбът на UFC 323 през декември. Според Сехудо дори това е било по-късно, отколкото е трябвало.

„Знаех, че е време да окача ръкавиците“, каза Сехудо. „Знаех го още преди два мача. Не заради таланта или нещо подобно, а просто заради желанието и накъде отиваше времето ми. Така че, мисля, че ако Израел Адесаня отделя време за света на подкастите и диджейството, това са нещата, които се отразяват на тялото ти. Не е възрастта. Възрастта е просто число, както казват. Начинът на живот е важен. Така че, да, вярвам, че ако Израел загуби, това ще бъде последният му танц“, заключи той.

