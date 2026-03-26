Адесаня преди UFC Сиатъл: Искам хората да се чудят как изобщо са се съмнявали в мен

  • 26 март 2026 | 14:12
За първи път в кариерата си Израел Адесаня ще се опита да прекъсне серия от три поредни загуби.

Като един от най-великите бойци в средна категория в историята на UFC, всяко действие на Адесаня е под светлината на прожекторите. Напоследък обаче шумът около него се засили, тъй като той се опитва да се възстанови от три поредни загуби. След като не познаваше вкуса на поражението в първите си 20 професионални ММА двубоя, 36-годишният ветеран се сблъска със сериозни трудности, включително две загуби в мачове за титлата от Шон Стрикланд и Дрикус дю Плеси, както и нокаут от Насурдин Имавов през февруари 2025 г.

Този път Адесаня не се изправя срещу шампион, бивш шампион или дори опонент от топ 5. Всъщност постиженията на Пайфър бледнеят в сравнение с неговите, но Адесаня осъзнава защо му е предложен точно този мач.

„Това е класическа история“, заяви Адесаня по време на медийния ден на UFC Сиатъл. „Тъй като следя този спорт от толкова дълго време, знам, че това е класическият сценарий, в който се опитват да изправят старата гвардия срещу младо и гладно куче.“

Пайфър, който има статистика 6-1 в UFC с пет завършвания, със сигурност би могъл да използва име като Адесаня, за да изгради авторитета си, докато се стреми да се изкачи в ранглистата на средна категория.

Адесаня обаче предпочита да обърне сценария. Вместо да короняса Пайфър като следващата голяма звезда, той иска да победи по-младия си съперник и да напомни на света, че нигериецът все още е един от най-добрите бойци в средна категория на планетата.

„Виждал съм как се развиват тези неща“, каза Адесаня. „Това е цикълът. Понякога ние, по-старите момчета, ги спираме още в зародиш. За мен, в тази битка, историята, която си разказвам и която ще напиша този уикенд, е как след година почивка той се завръща и се представя по-добре от всякога. „Знаете каква е играта, хората казват: „Добър си толкова, колкото е била последната ти битка. Така че, когато приключа този уикенд, искам хората да си кажат: „Уау, по дяволите, как изобщо се съмнявах в него? Как можех да си мисля, че е приключил? Какво, по дяволите, си мислех?“. Това е историята, която искам да напиша.“

Адесаня споделя, че все още има много хъс за битки, независимо от резултата в предстоящия му мач.

„Все още имам толкова много какво да дам“, каза Адесаня. „Приемам всичко момент за момент. Ден за ден. Битка за битка. Защото светът в момента е луд, така че не знаем какво ще се случи. Всичко е свързано с този момент. Освен това съм на различен етап от кариерата си. Когато пробивах, се биех активно – пет пъти в първата си година в UFC, предизвиквах име след име, избирах си опоненти. Сега обаче аз съм си аз, те ме предизвикват.“

„Отсъствах една година и чух за няколко предизвикателства, които са ми отправяли, и си казах: „Добре, супер“. Вече не ми се налага да правя всички тези неща. Просто трябва да вляза там и да си свърша работата.“

И така, как изглежда идеалното представяне за Адесаня в събота? Най-добрата дума, която го описва, може би е „класическо“.

„Влизам, докосваме ръкавици, заставаме лице в лице, заемам стойка и просто го атакувам веднага“, описа Адесаня. „Той се опитва да ме удари, но мен ме няма. След това, когато аз го удрям, той ще си каже: „Добре, да пробвам събаряне“. Опитва, но аз спирам тейкдауна, защото защитата от събаряне започва от краката, от дистанцията. Искам да бъда чист. Искам да вляза там и да го оставя да удря въздуха.“

Адесаня очевидно се надява битката му срещу Пайфър да послужи като напомняне, че той все още е един от най-добрите, но също така осъзнава, че независимо от резултата, той е уникален и UFC е по-добро място, когато той е наоколо.

„Мисля, че и аз липсвах на спорта“, каза Адесаня. „Съдейки по това, което чувам в личните си съобщения от фенове, аз бях един от последните истински бойци, които бяха активни, а не просто държаха колана без причина. Биех се с всички. Просто се радвам, че се завръщам.“

