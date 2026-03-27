Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Сф) 0:0 /почивка/
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  • 27 март 2026 | 15:38
  • 420
  • 0
"Сантиаго Бернабеу" се превръща в тенис кортове за "Мастърс"-а в Мадрид

Организаторите на "Мастърс"-а в Мадрид официално съобщи, че стадион „Сантиаго Бернабеу“ ще бъде превърнат в тенис кортове по време на провеждането на престижния турнир.

„Присъствието на "Мастърс"-а в столицата на „Бернабеу“ допълнително затвърждава способността на Мадрид да приема иновативни инициативи с глобален мащаб, обединявайки два от най-големите символи на града“, се казва в официално съобщение на турнира.

От 20 април до 3 май най-добрите тенисисти в света ще се борят в „Каха Махика“ за титлата, която през 2025 година беше спечелена при мъжете от Каспер Рууд, а при жените – от „кралицата“ на турнира Арина Сабаленка.

Между 23 и 30 април стадионът на Реал Мадрид ще бъде адаптиран, за да могат големите звезди на турнира да провеждат своите тренировки там.

Организаторите потвърдиха, че на „Бернабеу“ ще бъде изграден клей корт, който „не само отговаря на оперативна необходимост за играчите, предоставяйки им ново тренировъчно пространство, напълно интегрирано в динамиката на турнира, но също така проектира силен имидж на Мадрид като столица, способна да преосмисля своите големи спортни сцени и да ги свързва помежду им“.

„Включването на стадион „Бернабеу“ в света на "Мастърс"-а в Мадрид през тези дни означава да се позиционира тениса в едно от най-разпознаваемите и емблематични места за спорт и развлечения в света“, подчертават организаторите.

С клей корта на „Бернабеу“ играчите „ще могат да изживеят уникално преживяване в сърцето на Мадрид, разширявайки възможностите за подготовка по време на турнира и добавяйки изключителен емоционален и символичен елемент към своето участие.

Тренировките на сцена с подобен мащаб, свикнала да приема исторически събития, ще превърнат всяка сесия в нещо повече от обикновена подготовка – в образ с огромна сила за тениса и за града. Клеят навлиза в един от най-универсалните храмове на спорта“, допълват те.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

