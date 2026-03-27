Зелен килим и снукър празник в Шефилд преди началото на Световното

Празник на снукъра в деня преди Световното първенство 2026 ще даде на феновете в Шефилд възможността да видят своите любимци на специален зелен килим пред „Крусибъл“.

След огромния успех на миналогодишното зрелище със „зеления килим“, World Snooker Tour, Общинският съвет на Шефилд и Sheffield Theatres отново обединяват усилия, за да дадат възможност на местните хора да дойдат на площад „Тюдор“ и да видят най-великите играчи в историята на спорта точно преди началото на турнира.

В петък, 17 април, от 13:00 до 14:00 ч., 16-имата най-добри играчи в света ще се съберат в центъра на Шефилд и ще преминат от Winter Garden до „Крусибъл“ по килим, чийто цвят съответства на зеленото сукно на снукър масата.

Всички фенове са добре дошли да застанат край килима, като ще имат възможност за автографи и селфита. Миналата година стотици хора от Шефилд и далеч извън града дойдоха, за да се насладят на събитието.

Забавленията на площад „Тюдор“ ще започнат в 11:00 ч. с музика, а от 12:15 ч. на сцената ще излезе водещият на снукър церемониите Роб Уокър, към когото ще се присъединят специални гости, включително легендарни играчи.

От 13:00 до 14:00 ч. 16-имата състезатели ще преминат по зеления килим, след което ще се съберат за обща снимка пред „Крусибъл“. След 14:00 ч. избрани играчи ще играят срещу фенове на снукър маси във фен зоната пред „Крусибъл“.

Самото Световно първенство, което се провежда в „Крусибъл“ всяка година от 1977-а насам, започва на следващия ден и ще продължи от 18 април до 4 май. Към топ 16 ще се присъединят още 16 квалификанти, които ще се борят за прочутия трофей и голямата награда от 500 000 британски лири.

Том Роуъл, директор „Маркетинг и комуникации“ на WST, каза: „Миналата година бяхме въодушевени да видим толкова много фенове, наредени край зеления килим и толкова близо до своите любимци. А играчите ни казаха колко много са се насладили на събитието и на подкрепата от град Шефилд. Ще се радваме тази година да видим още по-голяма посещаемост, тъй като Световното първенство продължава да се разраства като огромно глобално събитие.

Още веднъж на площад „Тюдор“ и из целия град ще има разнообразни активности за феновете, които ще допринесат за цялостното преживяване на всички в града.“

С хиляди фенове на снукъра, които пътуват от цял свят – заедно с нашата невероятна общност в Шефилд – всички са поканени да дойдат и да се включат в забавлението, независимо дали искат да се срещнат с играчите или да получат ексклузивни подаръци.

Шефилд обича снукъра, а Световното първенство е огромен момент за града. Това събитие отваря празненствата за всички, независимо дали имат билет за основния турнир, или не.“