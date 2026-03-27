Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
Утвърдена е програмата на Европейските игри в Истанбул, Весела Лечева е координатор за спортната стрелба

  • 27 март 2026 | 12:42
  • 257
  • 0
Изпълнителният комитет на Европейските олимпийски комитети (EOК) одобри спортната програма за 4-тите Европейски игри в Истанбул 2027. Тя е разработена в тясно сътрудничество с Организационния комитет на Истанбул 2027 и съответните международни и европейски федерации.

Общо 26 спорта и дисциплини ще бъдат представени на 4-тите Европейски игри, включително 22 олимпийски спорта, съобразени с олимпийската програма за Лос Анджелис 2028. Европейските игри ще предложат широки възможности за олимпийска квалификация както чрез директни квоти, така и чрез олимпийската рейтингова система.

Председателят на БОК Весела Лечева има също важна роля в подготовката на Европейските игри. В качеството й на вицепрезидент на Европейската конфедерация тя отговаря за състезанията по спортна стрелба стрелба, съобщиха от пресофиса на Лечева. Преди месец тя проведе среща с председателя на Координационната комисия на ЕОК Михай Ковалиу по време на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Предстоят й посещения и на място в Истанбул.

Гребането (спринт на плажа), вдигането на тежести и скуошът ще направят своя дебют на Европейските игри в Истанбул, като скуошът ще бъде включен за първи път и в Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Гимнастиката, волейболът и борбата се завръщат в програмата след отсъствието си от Краков-Малополска 2023.

"Истанбул 2027 ще бъде ключов етап по пътя към Лос Анджелис 2028. С 26 спорта, включително 22 олимпийски дисциплини, и значителни възможности за квалификация, Игрите ще предоставят на европейските спортисти платформа на високо ниво, на която да покажат уменията си и да се класират за Олимпийските игри.

Програмата отразява нашето тясно сътрудничество с международните и европейските федерации, както и общата ни амбиция да организираме едно изключително издание на Европейските игри", коментира Ковалиу.

"Европейските игри в Истанбул през 2027 г. ще покажат силата и разнообразието на европейския спорт. В тясно сътрудничество с ЕОК и федерациите разработихме програма, която отразява както спортното съвършенство, така и визията на нашия град. Очакваме с нетърпение да посрещнем спортисти и фенове от цяла Европа в Истанбул през 2027 г.”, заяви изпълнителният директор на "Истанбул 2027" проф. д-р Вели Озан Чакир.

Списък на спортовете: баскетбол 3x3, водни спортове, стрелба с лък, лека атлетика (Европейско отборно първенство), бадминтон, бокс, спринт с кану, фехтовка, гимнастика, джудо, карате, кикбокс, съвременен петобой, муай тай, падел, гребане (спринт на плажа), ръгби 7, стрелба, спортно катерене, скуош, тенис на маса, таекуондо, триатлон, волейбол, вдигане на тежести, борба.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Легендарната бадминтонистка Каролина Марин прекрати кариерата си

Легендарната бадминтонистка Каролина Марин прекрати кариерата си

  • 27 март 2026 | 06:11
  • 707
  • 0
СОС: Има документална готовност ОСК "Левски" да получат базата си за безвъзмездно ползване

СОС: Има документална готовност ОСК "Левски" да получат базата си за безвъзмездно ползване

  • 26 март 2026 | 16:34
  • 1189
  • 1
Георги Дойчинов и Юлиан Горецов ще свирят плейоф в Шампионската лига

Георги Дойчинов и Юлиан Горецов ще свирят плейоф в Шампионската лига

  • 26 март 2026 | 16:27
  • 896
  • 0
Българска съдийска двойка сред избраните за IHF Trophy

Българска съдийска двойка сред избраните за IHF Trophy

  • 26 март 2026 | 16:22
  • 590
  • 0
МОК забранява на транссексуални жени да участват на олимпиади

МОК забранява на транссексуални жени да участват на олимпиади

  • 26 март 2026 | 15:54
  • 526
  • 0
Министър Илиев проведе работни срещи с кметове за Джиро д'Италия

Министър Илиев проведе работни срещи с кметове за Джиро д'Италия

  • 26 март 2026 | 13:49
  • 1639
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

  • 27 март 2026 | 12:30
  • 119293
  • 255
Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

  • 27 март 2026 | 12:44
  • 4653
  • 8
Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

  • 27 март 2026 | 09:12
  • 18591
  • 1
Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

  • 27 март 2026 | 12:50
  • 388
  • 0
8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

  • 27 март 2026 | 00:36
  • 60020
  • 14
Марин Петков: Всяка победа е добра за нас

Марин Петков: Всяка победа е добра за нас

  • 27 март 2026 | 12:53
  • 279
  • 0