  • 23 март 2026 | 02:34
Страсбург закотви Нант на дъното

Страсбург продължава с впечатляващото си представяне от началото на сезона. Елзасци постигнаха драматична победа с 3:2 при визитата си на Нант и не познават вкуса на загубата в 9 поредни мача във всички турнири. За пореден път в герой за Страсбург се превърна Хоакин Паникели. Аржентинецът вкара два гола и измести Мейсън Грийнууд от първото място в листата на стрелците в Лига 1.

Нант изигра един от най-силните си двубои, но допусна нова загуба и се намира на предпоследното 19-о място в класирането. "Канарчетата" имат 17 точки и са на 5 от 16-ата позиция, заемана от Оксер.

Нант поведе още в 6-ата минута с точен изстрел на Демаин Асумани след асистенция на Матис Аблин. Гостите възстановиха равенството в края на първото полувреме, когато се разписа Макси Ойеделе.

В 63-тата минута Аблин върна преднината на Нант, но Страсбург можеше да разчита на звездата си Паникели и той отново доказа класата си. В 78-ата минута аржентинецът получи пас от Жесим Ясин и вкара за 2:2, а в добавеното време Паникели направи точна добавка и осигури трите точки на гостите, които са 8-и в подреждането.

