Марково посреща националния шампионат по трейл бягане

Националният шампионат по трейл бягане ще се проведе на 29 март със старт – финал в центъра на село Марково над град Пловдив, съобщава Българската федерация по лека атлетика. Дистанцията, на която ще се състезават атлетите от националния шампионат, е 44 км с денивелация 2000 м.

Братята Тенчо Жеков (Актив 2013 – Пловдив) и Георги Жеков (Локомотив – Дряново) са фаворитите при мъжете, уточняват от БФЛА.

При жените е записана националната рекордьорка на полумаратон и маратон Милица Мирчева (Атлет – Мездра), но тя фигурира и в предварителния списък на националния шампионат по полумаратон в Стара Загора в същия ден и все още не ясно къде ще стартира.

Първите четирима в националния шампионат по трейл бягане ще бъдат наградени както следва от организаторите от „Пловдив хилс“:- 1-во място – 200 евро- 2-ро място – 150 евро- 3-то място – 100 евро- 4-то място – 50 евро

Състезанието за любители има още две дистанции - 12 км и 22 км.