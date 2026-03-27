България натрупа самочувствие след погром над Соломоновите острови - на живо от Джакарта след 10:2
Евлоев счупил носа си месец преди UFC Лондон

  • 27 март 2026 | 12:28
Следващият претендент за титлата на UFC в категория перо, Мовсар Евлоев, съобщи за нелека травма, която е получил четири седмици преди последния му двубой.

Руснакът е получил фрактура на носа по време на тренировка един месец преди двубоя му с Лерон Мърфи. Непобеденият в 20 професионални ММА срещи боец подкрепи казаното със снимка, на която се вижда, че и двете му очи са посинени, а носът му е сериозно подут.

Припомняме, че Евлоев надделя над Лерон Мърфи в главния двубой на UFC Лондон миналия уикенд. След пет рунда здрава битка в "О2 Арена" бившият състезател по класическа борба бе обявен за победител с неединодушно съдийско решение.

