Евлоев счупил носа си месец преди UFC Лондон

Следващият претендент за титлата на UFC в категория перо, Мовсар Евлоев, съобщи за нелека травма, която е получил четири седмици преди последния му двубой.

Руснакът е получил фрактура на носа по време на тренировка един месец преди двубоя му с Лерон Мърфи. Непобеденият в 20 професионални ММА срещи боец подкрепи казаното със снимка, на която се вижда, че и двете му очи са посинени, а носът му е сериозно подут.

Припомняме, че Евлоев надделя над Лерон Мърфи в главния двубой на UFC Лондон миналия уикенд. След пет рунда здрава битка в "О2 Арена" бившият състезател по класическа борба бе обявен за победител с неединодушно съдийско решение.

