Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България натрупа самочувствие след погром над Соломоновите острови - на живо от Джакарта след 10:2
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Сенанджи и Нинева ще защитават титлите си на Националния шампионат по полумаратон в Стара Загора

Сенанджи и Нинева ще защитават титлите си на Националния шампионат по полумаратон в Стара Загора

  • 27 март 2026 | 11:44
  • 269
  • 0
Сенанджи и Нинева ще защитават титлите си на Националния шампионат по полумаратон в Стара Загора

Миналогодишните шампиони при мъжете и при жените - Исмаил Сенанджи и Маринела Нинева, ще защитават титлите си на Националния шампионат по полумаратон в Стара Загора на 29 март, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика.

Надпреварата ще събере едни от най-добрите родни бегачи на дълги разстояния, като новите шампионите на България на 21.0975 км ще се излъчат по време на традиционния маратон на Стара Загора, където ще има съревновия и на 5 км, на 10.55 км и на класическата дистанция от 42.195 км.

В мъжката конкуренция личат още имената на Стоян Владков и Кольо Райчинов, а при жените на националната рекордьорка на маратон и полумаратон Милица Мирчева и на Девора Аврамова, която показва отлична форма през тази зима.

Дебют в официални състезания след няколкогодишно прекъсване ще направят рекордьорите на страната на 3000 метра стипълчейз Митко Ценов и Силвия Дънекова-Лалова.

Участникът на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 в биатлона през февруари – Константин Василев, също ще бяга на полумаратона в Стара Загора.

Следвай ни:

