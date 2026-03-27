Погба с първи гол за Монако

Пол Погба отбеляза гол в контрола на Монако. 33-годишният халф поднови тренировки миналата седмица. Той има нужда от време, за да влезе в ритъм след двугодишното му отсъствие от терените след наказанието за употреба на допинг. След завръщането си във футбола той игра в три мача, в които влезе като резерва преди да получи контузия в прасеца.
Бившият играч на Ювентус и Манчестър Юнайтед участва в контрола, която се състоя при закрити врати. Монако се изправи срещу Брентфорд в приятелска среща и англичаните спечелиха с 2:1. Участие в мача взе и Ерик Дайър, който също наскоро се възстанови от контузия.
Снимки: Imago