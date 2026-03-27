Погба с първи гол за Монако

Пол Погба отбеляза гол в контрола на Монако. 33-годишният халф поднови тренировки миналата седмица. Той има нужда от време, за да влезе в ритъм след двугодишното му отсъствие от терените след наказанието за употреба на допинг. След завръщането си във футбола той игра в три мача, в които влезе като резерва преди да получи контузия в прасеца.

Бившият играч на Ювентус и Манчестър Юнайтед участва в контрола, която се състоя при закрити врати. Монако се изправи срещу Брентфорд в приятелска среща и англичаните спечелиха с 2:1. Участие в мача взе и Ерик Дайър, който също наскоро се възстанови от контузия.

🚨 𝗣𝗔𝗨𝗟 𝗣𝗢𝗚𝗕𝗔 🇫🇷 𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗤𝗨𝗘́ 𝗦𝗢𝗡 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗕𝗨𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟'𝗔𝗦 𝗠𝗢𝗡𝗔𝗖𝗢 ! 🇲🇨



L’AS Monaco s’est incliné 2-1 lors d’un match amical face à Brentford.



Снимки: Imago