Николай Боянов: Мотивация на макс и по-малко грешки

Утре, Партизан (Червен бряг) приема едноименния тим на град Левски. Срещата е от 15-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Тежък мач. Важно е поведението ни. От началото на полусезона играем с голямо желание. Доволен съм от себераздаването. Не сполучихме в Троян, защото двубоя се разви лошо за нас. Предстои ни да излезем срещу сериозен противник. Който е по-мотивиран и направи по-малко грешки е с по-добри шансове за успех. Имаме потенциал да спечелим, но както казах вече, необходимо е максимално да се вложим през 90-те минути“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на Партизан.