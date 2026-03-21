ФК Троян победи Партизан, треньорът му доволен от играчите си, благодари на феновете

В Троян, едноименния тим се наложи с 2:0 над Партизан (Червен бряг). Срещата е от 14-ия кръг на Северозападна Трета лига. Евгени Игнатов откри резултата в 18-ата минута. В 70-ата пък Васил Нанков вкара втория гол. След края на двубоя треньора на домакините Андрей Андреев, коментира пред Sportal.bg.

„Доста работихме през изминалите дни върху нашите добри и слаби страни. Анализирахме силния отбор на Партизан. Съперникът залага на по-затворена тактика. Днес ние доминирахме в мача. Вратарят ни Васил Тодоров се справи перфектно. Това беше първия ни мач, в който не получихме гол. Вкарахме нашите голови положения, а съперника не успя да материализира неговите. Можехме да реализираме още попадения, но също и те да ни вкарат. Благодарности за феновете, които ни подкрепяха. Трябва да продължим да играем силно“.

