Отправиха нови обвинения към шефа на кикбокса

  27 март 2026 | 08:54
Общото събрание на федерацията по кикбокс не прие финансовия отчет за 2025 г. на председателя Галин Димов. Той е обвинен от клубовете, че сам си е гласувал да получава заплата.

Пред bTV Димов заяви, че работи доброволно.

Общото събрание във Варна продължи рекордните 6 часа. Отчетът на председателя на федерацията Галин Димов как са похарчени държавните средства през 2025 г., беше отхвърлен.

"Никаква яснота и прозрачност. Искаха да ни отчетат 1 млн. лв. с 6 реда", каза Марио Иванов - кандидатът на опозицията.

Галин Димов: Да подам оставка? Никога! Дал съм си живота за този спорт!

Срокът за подаване на документи пред спортното министерство за държавно финансиране е 31 март. Това не може да се случи без приет от общото събрание финансов отчет за изминалата година.

"Според тях, има така наречените "злоупотреби". За да може да мине един финансов отчет, ние трябва да го изготвим наново, да може да бъде представен пред общото събрание, да имаме извънредно общо събрание, което ще трябва да приеме този финансов отчет.", заяви Димов.

Клубовете обвиниха Димов, че сам си е назначил заплата във федерацията.

Отговорът на председателя:
- Не, в момента не получавам възнаграждение.
 - Абсолютно никакво? 
- Не.
 - На доброволни начала сте начело?
 - Да, на доброволни.

bTV се сдоби с документи, които показват, че Димов все пак взима заплата във федерацията и за последните 5 месеца е получил над 12 хил. лв.

"Потвърди пред всички вътре, че сам си е гласувал заплата, въпреки че разбрах, че пред вас е отрекъл това нещо. 105 човека го чуха.", разкри Марио Иванов.

Галин Димов отказва да подаде оставка и днес предстои свикване на Управителния съвет на федерацията.

