Балкан без половин единадесеторка срещу дубъла на Септември (София)

Утре Балкан (Ботевград) ще гостува на Септември II (София). Срещата е от 25-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Имаме сериозни кадрови проблеми. Павел Петков е контузен и няма да играе. Цветомир Вачев също е с травма. Ще изчакаме до последно с надеждата да се възстанови. Трима отпадат заради наказания. С наличния състав ще търсим точки в предстоящия двубой. Шанс ще получат младите. На такава разчита и съперникът. Очаквам футболно надиграване“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент и старши треньор на ботевградчани.