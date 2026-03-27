Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Балкан (Ботевград)
  3. Балкан без половин единадесеторка срещу дубъла на Септември (София)

Балкан без половин единадесеторка срещу дубъла на Септември (София)

  • 27 март 2026 | 08:21
  • 86
  • 0

Утре Балкан (Ботевград) ще гостува на Септември II (София). Срещата е от 25-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Имаме сериозни кадрови проблеми. Павел Петков е контузен и няма да играе. Цветомир Вачев също е с травма. Ще изчакаме до последно с надеждата да се възстанови. Трима отпадат заради наказания. С наличния състав ще търсим точки в предстоящия двубой. Шанс ще получат младите. На такава разчита и съперникът. Очаквам футболно надиграване“, коментира пред Sportal.bg Иван Редовски, президент и старши треньор на ботевградчани.

Следвай ни:

Европа срещу Океания на другия край на света: България иска да громи екзотичен съперник

  • 27 март 2026 | 04:17
  • 8606
  • 38
Индонезийски килим чака "лъвовете" на GBK

  • 27 март 2026 | 04:03
  • 4585
  • 2
За последно играем с тим от Океания преди над половин век - Начко е безпощаден, Якимов с финални акорди

  • 27 март 2026 | 03:55
  • 5893
  • 2
Лукас Петков наказа отбор от Бундеслигата

  • 26 март 2026 | 19:45
  • 2134
  • 0
Ники Илиев: Със Стоичков никога не сме се карали за капитанската лента

  • 26 март 2026 | 18:51
  • 6420
  • 1
Стражът на Соломонови острови Филип Манго шамари съперник пред погледа на бивш вратар на ЦСКА (видео)

  • 26 март 2026 | 18:21
  • 12476
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Европа срещу Океания на другия край на света: България иска да громи екзотичен съперник

  • 27 март 2026 | 04:17
  • 8606
  • 38
Ръсел и Антонели поведоха в Япония, Макларън пред Ферари

  • 27 март 2026 | 05:50
  • 6440
  • 1
8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

  • 27 март 2026 | 00:36
  • 50230
  • 13
Италия свърши лесната работа, сега остава по-тежката

  • 26 март 2026 | 23:37
  • 31886
  • 4
Франция излъга Бразилия в приятелска корида със седем жълти и един червен картон

  • 27 март 2026 | 00:05
  • 29605
  • 38
Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

  • 26 март 2026 | 18:25
  • 8417
  • 6