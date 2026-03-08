Популярни
  3. Иван Редовски към Пламен Крумов: Нека всеки да гледа в двора си

Иван Редовски към Пламен Крумов: Нека всеки да гледа в двора си

  • 8 март 2026 | 15:59
  • 435
  • 0
Иван Редовски към Пламен Крумов: Нека всеки да гледа в двора си

Вчера, Рилски спортист (Самоков) затвърди лидерската си позиция с 1:0 у дома над Балкан (Ботевград). Срещата е от 22-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Рилски спортист излъга Балкан накрая
Рилски спортист излъга Балкан накрая

Иван Редовски, президент и треньор на ботевградчани пожела да коментира пред Sportal.bg.

Пламен Крумов: Поведохме се на провокациите
Пламен Крумов: Поведохме се на провокациите

„Първо искам да кажа на Пламен Крумов, старши треньора на Рилски спортист следното: „Нека всеки да гледа в двора си (отбора си). Не знам какво е провокация. Да звъниш обаче на футболистите ни, не е ОК. Относно мача ни в Самоков, смятам, че играхме добре. Владеехме инициативата през всичките 90 минути. Показателно е, че на футболистите от домакините бяха вдигнати четири жълти картона, а на нашите само един. От грубостите им пострада капитана ни Павел Петков, който напусна терена контузен в 70-ата минута. Въпреки това, играчите ни издържаха на ритниците на терена, обидите и нападките отправяни от старши треньора на Рилски спортист. Крумов като, че ли искаше мача да протече по по-лесен начин. Балкан обаче доказа, че играе единствено за себе си. Само малшанс не ни позволи да си тръгнем от Самоков със заслужена точка. Във втори двубой срещу Рилски спортист губим нещастно след 90-ата минута“.    

