Фриц се оттегли от Монте Карло

Американският тенисист Тейлър Фриц, понастоящият осми в света, няма да участва в предстоящия турнир от сериите "Мастърс 1000" в Монте Карло, съобщиха организаторите.

Като причина за оттеглянето му е посочена контузия на коляното. Това може да се счита за облекчаващо обстоятелство за водещите тенисисти, включително Новак Джокович. Фриц беше един от играчите, които теоретично можеха да застрашат позицията на сърбина в ранглистата на ATP, но с поражението си на осминафиналите в Маями пропусна тази възможност.

Новак ще атакува трофея в Княжеството, но не само той е фактор, а най-голямата заплаха за него са Яник Синер и Карлос Алкарас, които са в страхотна форма.

Въпреки че е спечелил всичко възможно, в разговор за Vanity Fair, Новак потвърди, че все още има мотивация да се бори на корта, но и че иска да бъде свидетел на еволюцията на аристократичния спорт от първа линия.

$За мен не става въпрос само за резултати и признания. Разбира се, бих искал да спечеля поне още една титла от Големия шлем, да остана здрав и да продължа да играя още години. Искам да наблюдавам отблизо промените, които настъпват в тениса: нямам търпение да видя какво носи бъдещето и бих искал да го посрещна и като активен играч", заяви Джокович.

Той разкри и какво го движи извън тенис кортовете.

"Имам много планове и мечти, особено като баща: искам да бъда до децата си за техните цели, защото поради честите пътувания често не съм с тях и съпругата си. Има и множество професионални проекти, които нямам търпение да споделя със света. Областите, които ме интересуват, са уелнес, дълголетие, физическо и психическо здраве", сподели Новак.