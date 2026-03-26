Легендарната бадминтонистка Каролина Марин прекрати кариерата си

Каролина Марин, една от най-добрите бадминтонистки в историята, прекрати професионалната си кариера, след като не успя да се възстанови напълно от трета сериозна контузия в коляното. Тя написа в социалните мрежи, че "приключението й в професионалния бадминтон достигна своя край".

Марин е единствената състезателка извън Азия, която е печелила олимпийско злато на сингъл. Тя го направи в Рио де Жанейро през 2016. Испанката е и първата жена с три световни титли, а освен това тя бе номер 1 в света за рекордните 66 седмици.

Марин не се е състезавала активно от Париж 2024, където скъса кръстни връзки в коляното на десния крак. Тя печелеше полуфинала си преди контузията и опита да се завърне с шина на крака, но така и не успя. Испанката завърши турнира на пето място.