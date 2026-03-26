  Легендарната бадминтонистка Каролина Марин прекрати кариерата си

Легендарната бадминтонистка Каролина Марин прекрати кариерата си

  • 26 март 2026 | 22:59
Каролина Марин, една от най-добрите бадминтонистки в историята, прекрати професионалната си кариера, след като не успя да се възстанови напълно от трета сериозна контузия в коляното. Тя написа в социалните мрежи, че "приключението й в професионалния бадминтон достигна своя край".    

Марин е единствената състезателка извън Азия, която е печелила олимпийско злато на сингъл. Тя го направи в Рио де Жанейро през 2016. Испанката е и първата жена с три световни титли, а освен това тя бе номер 1 в света за рекордните 66 седмици.   

Марин не се е състезавала активно от Париж 2024, където скъса кръстни връзки в коляното на десния крак. Тя печелеше полуфинала си преди контузията и опита да се завърне с шина на крака, но така и не успя. Испанката завърши турнира на пето място.  

Още от Други спортове

СОС: Има документална готовност ОСК "Левски" да получат базата си за безвъзмездно ползване

СОС: Има документална готовност ОСК "Левски" да получат базата си за безвъзмездно ползване

  • 26 март 2026 | 16:34
  • 940
  • 1
Георги Дойчинов и Юлиан Горецов ще свирят плейоф в Шампионската лига

Георги Дойчинов и Юлиан Горецов ще свирят плейоф в Шампионската лига

  • 26 март 2026 | 16:27
  • 749
  • 0
Българска съдийска двойка сред избраните за IHF Trophy

Българска съдийска двойка сред избраните за IHF Trophy

  • 26 март 2026 | 16:22
  • 492
  • 0
МОК забранява на транссексуални жени да участват на олимпиади

МОК забранява на транссексуални жени да участват на олимпиади

  • 26 март 2026 | 15:54
  • 440
  • 0
Министър Илиев проведе работни срещи с кметове за Джиро д'Италия

Министър Илиев проведе работни срещи с кметове за Джиро д'Италия

  • 26 март 2026 | 13:49
  • 1464
  • 0
Министър: Организацията на Giro d'Italia е емблематичен пример за лошо планиране и възлагане на АПИ

Министър: Организацията на Giro d'Italia е емблематичен пример за лошо планиране и възлагане на АПИ

  • 25 март 2026 | 16:22
  • 1359
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Играят се 7 мача от плейофите за Мондиал 2026, втори гол за Швеция срещу Украйна

Играят се 7 мача от плейофите за Мондиал 2026, втори гол за Швеция срещу Украйна

  • 26 март 2026 | 21:45
  • 25901
  • 7
Италия 1:0 Сев. Ирландия, попадение на Тонали

Италия 1:0 Сев. Ирландия, попадение на Тонали

  • 26 март 2026 | 22:50
  • 5726
  • 1
Бразилия 0:1 Франция, започна второто полувреме

Бразилия 0:1 Франция, започна второто полувреме

  • 26 март 2026 | 20:35
  • 7176
  • 11
Фантастична асистенция на Арда Гюлер доближи Турция до мечтаното Световно

Фантастична асистенция на Арда Гюлер доближи Турция до мечтаното Световно

  • 26 март 2026 | 20:59
  • 10996
  • 6
Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

  • 26 март 2026 | 16:26
  • 24936
  • 63
Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

  • 26 март 2026 | 18:25
  • 3027
  • 1