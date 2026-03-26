Гергана Топалова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Аржентина

  • 26 март 2026 | 22:37
Гергана Топалова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Хунин (Аржентина) с награден фонд 30 хиляди долара. Българката и Ана Кандиото (Бразилия), поставени под номер 4 в схемата, загубиха от представителките на домакините Карла Маркус и Мария Урутия с 4:6, 1:6 за 72 минути.

Междувременно, Лидия Енчева допусна поражение на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Мурска Собота (Словения) с награден фонд 60 хиляди долара. Българката и Пиа Ловрич (Словения) отстъпиха пред четвъртите в схемата чехкини Луцие Хавличкова и Лаура Самсон с 3:6, 2:6 за 67 минути.

