Гергана Топалова отпадна на четвъртфиналите на двойки в Аржентина

Гергана Топалова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Хунин (Аржентина) с награден фонд 30 хиляди долара. Българката и Ана Кандиото (Бразилия), поставени под номер 4 в схемата, загубиха от представителките на домакините Карла Маркус и Мария Урутия с 4:6, 1:6 за 72 минути.

Междувременно, Лидия Енчева допусна поражение на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Мурска Собота (Словения) с награден фонд 60 хиляди долара. Българката и Пиа Ловрич (Словения) отстъпиха пред четвъртите в схемата чехкини Луцие Хавличкова и Лаура Самсон с 3:6, 2:6 за 67 минути.