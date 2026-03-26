Национал ще играе в турски гранд

Националът Денислав Бърдаров, който изигра страхотен сезон за турския Истанбул Бююкшехир Беледийе, ще продължи кариерата си в турския гранд, научи Sportal.bg.

21-годишният посрещач, който до последно бе част от държавния ни тим, но отпадна преди заминаването на Световното първенство във Филипините, е подписал договор с Халкбанк (Анара).

Така през следващия сезон тимът, който е воден от Радостин Стойчев, ще разчита на пореден български волейболист.

През този сезон част от Халкбанк са бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов.