Национал ще играе в турски гранд

Националът Денислав Бърдаров, който изигра страхотен сезон за турския Истанбул Бююкшехир Беледийе, ще продължи кариерата си в турския гранд, научи Sportal.bg.

21-годишният посрещач, който до последно бе част от държавния ни тим, но отпадна преди заминаването на Световното първенство във Филипините, е подписал договор с Халкбанк (Анара).

Така през следващия сезон тимът, който е воден от Радостин Стойчев, ще разчита на пореден български волейболист.

Супер Денислав Бърдаров с 27 точки, ИББ завърши с драматична загуба в Турция

През този сезон част от Халкбанк са бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов.

Още от Волейбол

Иван Станев: Този, който вземе правилните решения, той ще отиде на финала

Иван Станев: Този, който вземе правилните решения, той ще отиде на финала

  • 26 март 2026 | 17:24
  • 318
  • 0
Мартин Атанасов сменя Италия с Индонезия

Мартин Атанасов сменя Италия с Индонезия

  • 26 март 2026 | 16:10
  • 2074
  • 1
Левски е Отбор на 2025-а в "Синя звездна класация", взе още 2 награди

Левски е Отбор на 2025-а в "Синя звездна класация", взе още 2 награди

  • 26 март 2026 | 15:04
  • 536
  • 2
Зираатбанк на крачка от исторически полуфинал в ШЛ

Зираатбанк на крачка от исторически полуфинал в ШЛ

  • 25 март 2026 | 23:42
  • 2049
  • 0
Силен Алекс Николов със 17 точки, Лубе с тежка загуба от Заверче в първия 1/4-финал в ШЛ

Силен Алекс Николов със 17 точки, Лубе с тежка загуба от Заверче в първия 1/4-финал в ШЛ

  • 25 март 2026 | 23:11
  • 6709
  • 4
Нефтохимик на полуфинал след обрат срещу Дея спорт във втория бургаски сблъсък

Нефтохимик на полуфинал след обрат срещу Дея спорт във втория бургаски сблъсък

  • 25 март 2026 | 21:15
  • 5163
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

  • 26 март 2026 | 16:26
  • 16320
  • 37
Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

  • 26 март 2026 | 14:02
  • 28898
  • 54
Играе се първият плейоф за Мондиал 2026, Турция излезе напред

Играе се първият плейоф за Мондиал 2026, Турция излезе напред

  • 26 март 2026 | 19:02
  • 15317
  • 5
Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
  • 27302
  • 103
Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

  • 26 март 2026 | 18:25
  • 922
  • 1
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 23916
  • 15