Супер Денислав Бърдаров с 27 точки, ИББ завърши с драматична загуба в Турция

  • 22 март 2026 | 18:56
  • 480
  • 0

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор приключи с драматична загуба редовния сезон в турската Ефелер Лига. ИББ се бори, но отстъпи като гост на силния тим на Спор Тото (Анкара) с 2:3 (27:25, 14:25, 29:27, 18:25, 8:15) в среща от последния 26-и кръг на редовния сезон на шампионата, играна този следобед.

Така Бърдаров и съотборниците му завършиха едва на 12-о място в крайното класиране с 6 победи, 19 загуби и 23 точки.

Денислав Бърдаров изигра пореден страхотен мач за ИББ и бе над всички с 27 точки (2 аса, 50% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +15).

Халил Ибрахим Юджел добави 15 точки (1 блок, 56% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +1), но и това не беше достатъчно за успеха.

За тима на Спор Тото Хесус Ерера заби фантастичните 34 точки (4 блока, 3 аса и 61% ефективност в атака - +19), а Марко Ивович и Мустафа Коч реализираха още 20 и 18 точки за победата.

Още от Волейбол

Венислав Антов стана реализатор №4 във Франция с 509 точки

Венислав Антов стана реализатор №4 във Франция с 509 точки

  • 22 март 2026 | 17:28
  • 733
  • 0
Константин Митев: Ето как Калчев и Механджийски могат да се класират за Олимпийските игри в ЛА 2028

Константин Митев: Ето как Калчев и Механджийски могат да се класират за Олимпийските игри в ЛА 2028

  • 22 март 2026 | 16:14
  • 1264
  • 0
Матей Казийски с 12 точки, Халкбанк със загуба в мач без значение

Матей Казийски с 12 точки, Халкбанк със загуба в мач без значение

  • 22 март 2026 | 15:48
  • 603
  • 1
MVP Георги Татаров с цял мач, 16 точки и победа за Галатасарай

MVP Георги Татаров с цял мач, 16 точки и победа за Галатасарай

  • 22 март 2026 | 15:07
  • 3543
  • 1
Супер Венислав Антов с 20 точки, Туркоа приключи с победа редовния сезон

Супер Венислав Антов с 20 точки, Туркоа приключи с победа редовния сезон

  • 21 март 2026 | 23:18
  • 1883
  • 1
Алекс Грозданов и Богданка завършиха с победа редовния сезон в Полша

Алекс Грозданов и Богданка завършиха с победа редовния сезон в Полша

  • 21 март 2026 | 23:00
  • 1174
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо в Sportal.bg: Церемонията за "Футболист на годината"

Гледайте на живо в Sportal.bg: Церемонията за "Футболист на годината"

  • 22 март 2026 | 19:03
  • 18259
  • 66
ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

  • 22 март 2026 | 16:53
  • 55066
  • 444
Локомотив (Пловдив) си тръгна с трите точки след обрат под Околчица

Локомотив (Пловдив) си тръгна с трите точки след обрат под Околчица

  • 22 март 2026 | 19:00
  • 11345
  • 11
Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

Ас на Левски отпадна за турнето в Индонезия, БФС вярва, че е с действителна травма

  • 22 март 2026 | 14:33
  • 26877
  • 72
Финалът за Карабао къп: Арсенал 0:0 Ман Сити, "гражданите" натискат

Финалът за Карабао къп: Арсенал 0:0 Ман Сити, "гражданите" натискат

  • 22 март 2026 | 18:30
  • 5701
  • 35
Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

Барселона си поигра с огъня, но все пак дръпна с още на върха преди мадридското дерби

  • 22 март 2026 | 17:01
  • 23958
  • 64