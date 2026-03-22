Супер Денислав Бърдаров с 27 точки, ИББ завърши с драматична загуба в Турция

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор приключи с драматична загуба редовния сезон в турската Ефелер Лига. ИББ се бори, но отстъпи като гост на силния тим на Спор Тото (Анкара) с 2:3 (27:25, 14:25, 29:27, 18:25, 8:15) в среща от последния 26-и кръг на редовния сезон на шампионата, играна този следобед.

Така Бърдаров и съотборниците му завършиха едва на 12-о място в крайното класиране с 6 победи, 19 загуби и 23 точки.

Денислав Бърдаров изигра пореден страхотен мач за ИББ и бе над всички с 27 точки (2 аса, 50% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +15).

Халил Ибрахим Юджел добави 15 точки (1 блок, 56% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +1), но и това не беше достатъчно за успеха.

İstanbul BBSK’da Bulgar smaçör Denislav Bardarov, Efeler Ligi’nde sezonu 4️⃣2️⃣9️⃣ sayı ile tamamladı.



381/725 %53 hücum

%45 pozitif manşet (684 servis karşılama, 35 hata)

24 blok

24 ace pic.twitter.com/SDnRY3lXQg — Voleybol Günlüğü (@er_volley) March 22, 2026

За тима на Спор Тото Хесус Ерера заби фантастичните 34 точки (4 блока, 3 аса и 61% ефективност в атака - +19), а Марко Ивович и Мустафа Коч реализираха още 20 и 18 точки за победата.