  4. Митоглу: Когато сме притиснати до стената, играем по-добре

Митоглу: Когато сме притиснати до стената, играем по-добре

  • 26 март 2026 | 20:49
Митоглу: Когато сме притиснати до стената, играем по-добре

Преди мача между Панатинайкос и Монако (27/3, 21:15 ч.) от 34-ия кръг на Евролигата, баскетболистът на ПАО Динос Митоглу говори за значението на мача и психологическото състояние на отбора.

За мача с Монако: „Анализирали сме съперника си, познаваме играчите и техния стил на игра. Направихме отлична тренировка и вярвам, че можем да запазим инерцията си, особено с повишеното ни самочувствие след последната победа. Въпреки това, утрешният мач е напълно различен. Монако е много опасен отбор, тъй като играе с голяма свобода в този период. От решаващо значение е да спечелим у дома и се нуждаем от всички фенове до нас.“

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

За самочувствието след победата над Дубай: „Със сигурност получихме тласък. Доказахме още веднъж колко талантливи играчи сме и колко добър отбор имаме. Целият колектив е невероятен. От нас зависи да съберем парчетата, да се сработим правилно и да достигнем максимума на възможностите си. Имаме още път да извървим, но тази победа ни дава самочувствие и сме много щастливи от това.“

За промяната в представянето на отбора: „Мисля, че историята го е доказала – когато сме притиснати до стената, играем много по-добър баскетбол. Разполагаме с много играчи, които, когато резултатът и времето ни притискат, могат да вкарат важни стрелби и да вземат правилни решения. Показвали сме го много пъти и това е изключително важно. Изправихме се пред тази ситуация и вярвам, че сме се подобрили и в защита.“

За това дали целта е само победа или и точкова разлика: „Интересува ни единствено победата и нищо друго. Ако дойде и разликата, разбира се, ще бъде добре дошла, но искаме победата на всяка цена.“

За предстоящия разпродаден мач: „Нямаме търпение. Хората знаят моята любов към тях. Те винаги са до нас, нашият шести играч. Техният глас и енергия ни дават тласък всеки път и знам, че ще бъдат там във всеки момент.“

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Следете със Sportal.bg старта на кръг №34 в Евролигата

Следете със Sportal.bg старта на кръг №34 в Евролигата

Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

Цървена звезда измъкна трудна, но ценна победа след трилър с продължение

Цървена звезда измъкна трудна, но ценна победа след трилър с продължение

Педро Мартинес подписа нов договор с Валенсия

Педро Мартинес подписа нов договор с Валенсия

Партизан иска да си върне Богданович и други бивши играчи на тима

Партизан иска да си върне Богданович и други бивши играчи на тима

Саша Везенков - магнит за MVP отличия

Саша Везенков - магнит за MVP отличия

Играят се 7 мача от плейофите за Мондиал 2026

Играят се 7 мача от плейофите за Мондиал 2026

Бастони и Тонали са титуляри за “адзурите” (съставите)

Бастони и Тонали са титуляри за “адзурите” (съставите)

Съставите на контролата между Бразилия и Франция: Игор Тиаго е резерва

Съставите на контролата между Бразилия и Франция: Игор Тиаго е резерва

Фантастична асистенция на Арда Гюлер доближи Турция до мечтаното Световно

Фантастична асистенция на Арда Гюлер доближи Турция до мечтаното Световно

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

