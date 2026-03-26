Какво предстои в следващия кръг от Sesame НБЛ

Кръг №28 от Sesame Национална баскетболна лига стартира на 28 март (събота) и завърша на 30 март (понеделник), а ето и какво предстои в него.

В първия мач на 28 март (събота) от 19:00 часа Черно море Тича приема Спартак Плевен в зала "Христо Борисов" във Варна.

На 29 март (неделя) от 13:00 часа Локомотив Пловдив е домакин на Ботев Враца в зала "Сила".

По-късно в същия ден, от 19:00 часа Рилски спортист гостува на Берое в зала "Общинска" в Стара Загора.

На 30 март (неделя) от 19:00 часа Левски приема Балкан в столичната зала "Триадица".

В последния мач от 19:15 часа, отново на 30 март, Академик Бултекс 99 приема Шумен в зала "Сила" в Пловдив.