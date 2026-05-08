Балкан към феновете: Обявяваме дрескод зелено и бяло!

От Балкан призоваха феновете си за подкрепа преди първия мач от полуфиналите срещу Черно море Тича в Sesame Национална баскетболна лига.

Двубоят предстои в събота (9 май) от 19:15 часа в "Арена Ботевград".

"Обявяваме дрескод: зелено и бяло! Нека "Арена Ботевград" стане крепост. Нека всеки сектор покаже какво означава Ботевград да стои зад своя отбор. Време е да покажем, че Балкан се връща по-силен", написаха от БК Балкан в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

В полуфиналните плейофи се играе до три победи от пет възможни срещи. Вторият мач е насрочен за понеделник (11 май) отново от 19:15 часа в "Арена Ботевград", след което серията се мести в Шумен, тъй като Черно море Тича ще домакинства не във Варна, а в "Арена Шумен".

Вторият полуфинал един срещу друг ще спорят шампионът Рилски спортист и Локомотив Пловдив.