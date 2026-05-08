Пабло Ласо е вариант за нов треньор на Дубай

Отборът на Дубай работи активно по привличането на голямо име за старши треньор, който да ръководи амбициозния проект на емирството, твърди изданието basketballsphere.com и добавя, че основната цел на клуба е Пабло Ласо.

Испанският специалист в момента е начело на турския Анадолу Ефес.

Дубай имаше бурно дебютно участие в Евролигата, като завърши на 11-о място в редовния сезон с 19 победи и 19 загуби. Тимът не успя да се класира за плей-ин мачовете, което струва поста на наставника Юрица Големац.

Той беше наследен от Александър Секулич до края на сезон 2025/2026, но е ясно, че клубът иска много по-именит специалист за следващия сезон.

Ласо е двукратен шампион на Евролигата с Реал Мадрид - през 2015-а и 2018 година, когато бе избран и за треньор номер 1 в престижната надпревара.