Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Пабло Ласо е вариант за нов треньор на Дубай

Пабло Ласо е вариант за нов треньор на Дубай

  • 8 май 2026 | 17:09
  • 310
  • 0
Пабло Ласо е вариант за нов треньор на Дубай

Отборът на Дубай работи активно по привличането на голямо име за старши треньор, който да ръководи амбициозния проект на емирството, твърди изданието basketballsphere.com и добавя, че основната цел на клуба е Пабло Ласо.

Испанският специалист в момента е начело на турския Анадолу Ефес.

Дубай имаше бурно дебютно участие в Евролигата, като завърши на 11-о място в редовния сезон с 19 победи и 19 загуби. Тимът не успя да се класира за плей-ин мачовете, което струва поста на наставника Юрица Големац.

Той беше наследен от Александър Секулич до края на сезон 2025/2026, но е ясно, че клубът иска много по-именит специалист за следващия сезон.

Ласо е двукратен шампион на Евролигата с Реал Мадрид - през 2015-а и 2018 година, когато бе избран и за треньор номер 1 в престижната надпревара.

Следвай ни:

Още от Евролига

Скариоло: Историята на клуба изисква да отидем в Атина, за да се конкурираме за трофея

Скариоло: Историята на клуба изисква да отидем в Атина, за да се конкурираме за трофея

  • 8 май 2026 | 12:37
  • 723
  • 0
Гаруба: Не ме интересува с кого ще играем на Финалната четворка, никой не иска да се среща с нас

Гаруба: Не ме интересува с кого ще играем на Финалната четворка, никой не иска да се среща с нас

  • 8 май 2026 | 01:01
  • 1256
  • 0
Димитрис Итудис: Благодаря на феновете, собствениците, играчите и българските ни приятели

Димитрис Итудис: Благодаря на феновете, собствениците, играчите и българските ни приятели

  • 8 май 2026 | 00:45
  • 3193
  • 0
Тай Одиасе: Борбите в нападение донесоха победата на Реал Мадрид

Тай Одиасе: Борбите в нападение донесоха победата на Реал Мадрид

  • 7 май 2026 | 23:53
  • 1765
  • 0
Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

  • 7 май 2026 | 22:57
  • 23829
  • 30
Важен играч на Валенсия пропуска остатъка от серията с Панатинайкос

Важен играч на Валенсия пропуска остатъка от серията с Панатинайкос

  • 7 май 2026 | 20:19
  • 1369
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, и двата отбора със сменени капитани

11-те на ЦСКА 1948 и ЦСКА, и двата отбора със сменени капитани

  • 8 май 2026 | 18:55
  • 425
  • 0
Локомотив (Пд) 1:0 Арда, червен картон за гостите

Локомотив (Пд) 1:0 Арда, червен картон за гостите

  • 8 май 2026 | 17:32
  • 6622
  • 25
Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 15932
  • 59
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 26552
  • 106
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 11398
  • 39
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 27031
  • 17