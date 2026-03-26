СОС: Има документална готовност ОСК "Левски" да получат базата си за безвъзмездно ползване

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров и неговият заместник Вили Лилков заявиха по време на церемонията "Синя звездна класация", че предстои внасянето на доклад, с който Обединени спортни клубове "Левски" да получат базата си за безвъзмездно ползване.

"Левски е доказано най-големият клуб и дава най-големите таланти. Доказателство са тези млади хора, които наградихме днес и волейболистите, които ни прославиха по цял свят. За нас е чест да бъдем тук. Искам да анонсирам, че следващата седмица ще направим среща с г-н Тодор Стефанов (бел. р - председателя на ОСК "Левски"), за да изчистим документацията и Обединени спортни клубове "Левски" да имат своята база, която да се подобри и развие и в следващите години да имаме още по-големи таланти и звезди", каза Цветомир Петров.

"Искам да благодаря на председателя, че казата благата вест. След огромен труд на администрацията на район "Подуяне" - кметът беше главният двигател - бяха описани имотите на "Левски" и сега вече има документална готовност да се внесе доклад в СОС, с който да се предостави базата за безвъзмездно ползване на ОСК "Левски". Държавата не направи това 30 години, но миналата година на "Синя звездна класация" Цветомир Петров обеща, че ще се опитаме да го направим и то вече е факт. Надявам се Общинският съвет да няма нищо против. Имаме идея да именуваме и две улици в "Левски Г" на името на Вера Петрунова и на Жулиета Шишманова. Вера Петрунова е непознато име, но ние такъв спортист като нея нямаме в нашата история. Тя е била шампионка на България 11 пъти на тенис, шампионка в баскетбола, във волейбола, на скок дължина и на плуване. Именуването на улица на името на Жулиета Шишманова ще бъде и подарък към г-жа Нешка Робева. Това ще бъде внесено в Общинския съвет и се надявам, че колегите ще оценят това предложение, което ще бъде жест към спорта", добави Вили Лилков.

Кметът на район "Подуяне" Кристиян Христов допълни, че е намерен и терен за нова спортна зала.

"Надявам се тази зала да бъде тясна за успехите, с които можем да се похвалим. Личи си трудът, който полага всеки един от вас и ви желая много здраве и следващи успехи", каза Христов в обръщението си към отличените спортисти.

Той обаче не се ангажира със срокове, в които да се изгради новото съоръжение, което ще бъде ползвано "сините" клубове.