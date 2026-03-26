Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Георги Дойчинов и Юлиан Горецов ще свирят плейоф в Шампионската лига

Георги Дойчинов и Юлиан Горецов ще свирят плейоф в Шампионската лига

  • 26 март 2026 | 16:27
Георги Дойчинов и Юлиан Горецов ще свирят плейоф в Шампионската лига

Българската топ двойка рефери Георги Дойчинов и Юлиан Горецов отново получи престижен наряд от Европейската федерация по хандбал. Българските арбитри ще ръководят срещата реванш от плейофната фаза на Шампионската лига при жените между датския Есберг и хърватския Подравка. Двубоят е в неделя (29 март) от 15,00 часа в зала "Блу Уотър Доккен" в Есберг. Делегат на EHF ще бъде Кристина Фернандез от Испания.

Домакините имат солиден аванс от първия мач, игран в Копривница, завършил при резултат 26:37 (13:19). 11 гола в за победата заби норвежката Хени Рейстад, която води голмайсторската листа в Шампионската лига със 108 попадения до момента. Осма в тази класация е състезаващата се за КСМ Букурещ българка със словенско гражданство Елизабет Оморегие, която е с 83 попадения на сметката си. При головете само от игра, Оморегие е трета. Нейният румънски тим, заедно с тези на Гьор (Унгария), Мец (Франция) и Брест (Франция) си осигуриха директно участие на четвъртфиналите от груповата фаза.

Другите три двойки, спорещи за място на четвъртфиналите, са:

Рейл Карго (Унгария) – Борусия Дортмунд (Германия) – 31:25 (13:10) в първия мач

Глория Бистрица (Румъния) – Икаст (Дания) – 35:34 (16:21) в първия мач

Одензе (Дания) – Шефлер (Унгария) – 37:32 (18:13) в първия мач

За Дойчинов и Горецов това ще бъде пети двубой в Шампионската лига при дамите през този сезон. Двамата свириха плейоф в най-силния европейски клубен турнир по хандбал и през миналата година, тогава между съставите на КСМ Букурещ и Рапид (Букурещ). През 2024-та пък им беше поверен четвъртфинала между КСМ Букурещ и Мец (Франция).

Следвай ни:

Още от Други спортове

Министър: Организацията на Giro d'Italia е емблематичен пример за лошо планиране и възлагане на АПИ

Министър: Организацията на Giro d'Italia е емблематичен пример за лошо планиране и възлагане на АПИ

  • 25 март 2026 | 16:22
  • 1341
  • 2
Хандбалният Шумен 61 атакува първото място преди плейофите

Хандбалният Шумен 61 атакува първото място преди плейофите

  • 25 март 2026 | 15:57
  • 641
  • 0
Кой е с най-големи шансове в Турнира на претендентите

Кой е с най-големи шансове в Турнира на претендентите

  • 24 март 2026 | 17:48
  • 1151
  • 1
Панагюрище посреща близо 400 участници в първото си ултра състезание

Панагюрище посреща близо 400 участници в първото си ултра състезание

  • 24 март 2026 | 16:17
  • 563
  • 1
Йоан Величков и Мария Йовкова с по две титли на Държавното по тенис на маса

Йоан Величков и Мария Йовкова с по две титли на Държавното по тенис на маса

  • 24 март 2026 | 16:09
  • 718
  • 0
14-годишен билярден феномен разтърси Ямбол

14-годишен билярден феномен разтърси Ямбол

  • 24 март 2026 | 12:36
  • 2504
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

  • 26 март 2026 | 16:26
  • 3745
  • 3
Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

Попов: Ставам неприятен и не искам да ме запомнят така, отивам в Атлетик (Билбао), публика ходи само на Левски и Ботев

  • 26 март 2026 | 14:02
  • 16942
  • 28
Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

  • 26 март 2026 | 08:05
  • 23691
  • 98
Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

  • 26 март 2026 | 03:24
  • 70863
  • 30
Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

  • 26 март 2026 | 09:53
  • 20310
  • 25
Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

  • 26 март 2026 | 08:42
  • 19637
  • 12