Георги Дойчинов и Юлиан Горецов ще свирят плейоф в Шампионската лига

Българската топ двойка рефери Георги Дойчинов и Юлиан Горецов отново получи престижен наряд от Европейската федерация по хандбал. Българските арбитри ще ръководят срещата реванш от плейофната фаза на Шампионската лига при жените между датския Есберг и хърватския Подравка. Двубоят е в неделя (29 март) от 15,00 часа в зала "Блу Уотър Доккен" в Есберг. Делегат на EHF ще бъде Кристина Фернандез от Испания.

Домакините имат солиден аванс от първия мач, игран в Копривница, завършил при резултат 26:37 (13:19). 11 гола в за победата заби норвежката Хени Рейстад, която води голмайсторската листа в Шампионската лига със 108 попадения до момента. Осма в тази класация е състезаващата се за КСМ Букурещ българка със словенско гражданство Елизабет Оморегие, която е с 83 попадения на сметката си. При головете само от игра, Оморегие е трета. Нейният румънски тим, заедно с тези на Гьор (Унгария), Мец (Франция) и Брест (Франция) си осигуриха директно участие на четвъртфиналите от груповата фаза.

Другите три двойки, спорещи за място на четвъртфиналите, са:

Рейл Карго (Унгария) – Борусия Дортмунд (Германия) – 31:25 (13:10) в първия мач

Глория Бистрица (Румъния) – Икаст (Дания) – 35:34 (16:21) в първия мач

Одензе (Дания) – Шефлер (Унгария) – 37:32 (18:13) в първия мач

За Дойчинов и Горецов това ще бъде пети двубой в Шампионската лига при дамите през този сезон. Двамата свириха плейоф в най-силния европейски клубен турнир по хандбал и през миналата година, тогава между съставите на КСМ Букурещ и Рапид (Букурещ). През 2024-та пък им беше поверен четвъртфинала между КСМ Букурещ и Мец (Франция).