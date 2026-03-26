След загубения финал Созопол приема Розова долина

Созопол приема Розова долина (Казанлък) в мач от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига. В сряда възпитаниците на старши треньора Петър Кюрджиев загубиха финала за Югоизточна България за Купата на Аматьорската лига от Марица (Милево) с 0:4.

Освен загубата, неприятната новина е, че доста сериозни кадрови проблеми продължават да тежат на отбора.

Освен контузените футболисти, които са постоянна величина в последно време, наказани ще бъдат и тримата играчи, които получиха червени картони срещу Марица (Милево).

Така групата на ФК Созопол се смалява до критичния минимум.

Созопол няма победа в последните си четири двубоя, като за последно спечели на 21 февруари във втория пролетен кръг срещу Родопа (Смолян) като гост. У дома Созопол не е печелил от 22 ноември миналата година, когато се наложи над Секирово с 1:0.