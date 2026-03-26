  Кими Антонели все още усеща последствията от катастрофата си в Австралия

Кими Антонели все още усеща последствията от катастрофата си в Австралия

  • 26 март 2026 | 12:18
Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели разкри преди началото на уикенда за Гран При на Япония, че все още усеща последствията от катастрофата си в последната тренировка преди Гран При на Австралия в началото на месеца.

Тогава италианецът катастрофира тежко във втория завой на пистата „Албърт Парк“ в Мелбърн, което постави под въпрос неговото участие в квалификацията по-късно същия ден. Все пак механиците на Мерцедес успяха да възстановят болида му навреме и той стигна до второто място на старта, след което завърши втори и в състезанието.

Днес Антонели се появи с шина на лявата си китка в падока на пистата „Сузука“ и съответно беше попитан от медиите на какво се дължи. Пред тях пилотът на Мерцедес обясни, че все още усеща болка от инцидента си в Мелбърн преди близо три седмици.

„От катастрофата ми в Австралия е. Нищо сериозно, все още мога да карам, това е най-важното. Направиха ми скенер, няма нищо счупено, само разтежения. Носа това, за да се възстановя по-бързо. Когато карам съм без шината и нямам проблем, така че няма за какво да се притеснявате“, каза Антонели, който в Китай преди две седмици спечели първата си победа във Формула 1.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Снимки: Gettyimages

