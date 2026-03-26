  3. The Killers ще бъдат хедлайнери на шоуто преди финала на Шампионската лига на УЕФА

  26 март 2026 | 11:58
Световноизвестната група The Killers ще разтърси стадион „Пушкаш Арена“ в Будапеща със свое изпълнение минути преди най-големия мач в европейския клубен футбол.

The Killers ще оглавят шоуто преди финала на Шампионската лига на УЕФА за 2026 г., представено от Pepsi®, в събитие, което обещава да бъде незабравимо начало на най-значимия мач в европейския клубен футбол. Изпълнението ще се състои преди финалния двубой на „Пушкаш Арена“ в Будапеща, Унгария, в събота, 30 май.

С над 35 милиона продадени албума по целия свят и каталог, включващ мултиплатинени хитове като „Mr. Brightside“, „When You Were Young“ и „Human“, групата продължава да пленява публиката от всички поколения.

В момента квартетът навлиза в нова вълнуваща фаза, след като потвърди, че осмият им студиен албум е в процес на разработка. Това е подкрепено от поредица предстоящи концерти по света, включително и пред милионите фенове преди финала на Шампионската лига този сезон.

За да обяви тазгодишното шоу, групата The Killers се появява заедно със сър Дейвид Бекъм в нов късометражен филм, озаглавен „Състезанието започва“ (The Race Begins). Кинематографичният сюжет проследява вокалиста Брандън Флауърс и Бекъм в забавна надпревара с висок залог кой ще стигне пръв до най-дългоочаквания мач на сезона.

„Шоуто преди финала на Шампионската лига на УЕФА, представено от Pepsi, се превърна в истински знаков момент в световното развлечение, а тазгодишното издание се очертава да бъде едно от най-зрелищните досега“, заяви Ги-Лоран Епщайн, съуправляващ директор на UC3.

„The Killers са иконична група, чиято енергия ще зададе перфектния тон в Будапеща, осигурявайки вълнуващ старт на най-големия мач в европейския клубен футбол. Заедно с Pepsi сме горди да издигнем преживяването за феновете на ново ниво – както на стадиона, така и за милионите зрители по света.“

От The Killers добавиха: „Когато ни поканиха да свирим на шоуто преди финала на Шампионската лига на УЕФА, представено от Pepsi, казахме „Да“ без никакво колебание; някои сцени говорят сами за себе си. За нас е чест да отпразнуваме невероятните отбори и играчи в това, което без съмнение ще бъде епичен мач.“

Излъчвано по целия свят, шоуто ще може да бъде гледано от феновете чрез техния местен телевизионен оператор и на UEFA.com, както и в официалния канал на УЕФА в YouTube.

