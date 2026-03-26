Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Четири състезателки ще защитават честта на България на Европейското по скуош до 19 г. в Краков

Четири състезателки ще защитават честта на България на Европейското по скуош до 19 г. в Краков

  • 26 март 2026 | 11:51
  • 292
  • 0
Четири състезателки ще защитават честта на България на Европейското по скуош до 19 г. в Краков

Четири състезателки ще представят на България на Европейското индивидуално първенство по скуош до 19 години в Краков (Полша) от 28 до 31 март.

В състава са включени Сиана Жилева, Емма Петева, София Георгиева и Ема Божилова, като общият брой на участничките ще бъде 53. През ноември миналата година четирите момичета станаха шампионки в отборната надпревара на Балканското първенство в Букурещ (Румъния), където Жилева триумфира и в индивидуалната надпревара при жените.

Водачи и треньори на отбора са Стоил Жилев и Николай Ангелов.

“Момичетата положиха сериозни усилия, постигнаха добри резултати и вярвам, че са подготвени за първенството. Отиваме с нагласата да извлечем максимума от участието. Конкуренцията е доста сериозна, което доказва ранкинга на състезателките в Професионалната скуош асоциация (PSA). Очаквам оспорвано и интересно първенство”, заяви за Sportal.bg Стоил Жилев, който е баща на Сиана.

17-годишната състезателка също очаква сериозна конкуренция, особено от състезателките от Франция и Англия.

“Те принципно са много силни. Тръгвам с вълнение и концентрация, защото искам да покажа това, което съм тренирала и да дам максимума от себе си. Определено вече вярвам повече в играта си тъй като всеки резултат дава увереност. Най-трудно е да запазя физическа и психическа форма”, сподели Сиана, която наскоро спечели в Утрехт (Нидерландия) своята първа титла в турнирите на Професионалната скуош асоциация.

Тя посочи и целите, които си е поставила:

“Краткосрочно целта ми е да се представя силно на Европейското тази седмица, а в дългосрочен план мечтая за място сред най-добрите и ако успея - участие на олимпиада.”

Следвай ни:

