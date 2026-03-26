  • 26 март 2026 | 11:34
Бразилия срещу Франция ще е повече от контрола

Когато колоси като Бразилия и Франция излизат един срещу друг, определението „контрола“ звучи почти неуместно. Сблъсъкът в четвъртък вечер от 22:00 часа ще бъде първият мач за годината и за двата отбора, а амбициите им са в разгара на лятото да се борят за спечелването на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Именно затова този двубой изглежда като първа генерална репетиция за две от големите сили във футбола. Неслучайно в дългосрочните прогнози на inbet ПУНКТ и двете нации са сред основните претенденти за трофея.

За Бразилия този мач е и въпрос на чест и престиж срещу съперник от най-висока класа. В квалификациите за Мондиала „селесао“ понесе сериозен удар по самочувствието си, след като завърши на пето място в зона КОНМЕБОЛ – на 10 точки зад лидера Аржентина. В състава на Карло Анчелоти може да се усети липсата на вратаря на Ливърпул Алисон Бекер, както и на капитана на Нюкасъл Бруно Гимараеш, така че може да видим и някои нови имена в действие. Формата на „кариоките“ също оставя известни въпросителни, след като тимът спечели само два от последните си пет мача.

Франция влиза в този сблъсък с далеч по-голямо самочувствие и спокойствие, а Дидие Дешан почти няма кадрови проблеми, с изключение на защитника на Барселона Жул Кунде и нападателя на ПСЖ Брадли Баркола. Сред повиканите изненадващо обаче е вратарят Люка Шьовалие, който не е играл за френския шампион от януари насам. „Петлите“ са в страховита форма и спечелиха шест от последните си седем мача, затова може би не е изненада, че те са в ролята на фаворит в сблъсъка.

Такива мачове са много повече от приятелски срещи и двата отбора могат да ни поднесат зрелище. Всички най-интересни мачове в предстоящата международна пауза може да се гледат на живо във физическите обекти на inbet – ЛИДЕРЪТ в наземните пунктове. Атмосферата, разговорите преди първия съдийски сигнал и емоциите по време на самия мач превръщат подобни вечери в истинско изживяване. Да, Бразилия срещу Франция ще е повече от контрола.

(Платена публикация)

