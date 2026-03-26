Фис спаси четири мачбола в Маями и за пръв път ще играе на 1/2-финал на "Мастърс"

Французинът Артур Фис спаси четири мачбола на турнира по тенис на твърда настилка в Маями (САЩ) и достигна за първи път в кариерата си до полуфиналите в сериите "Мастърс".

Поставеният под номер 28 Фис елиминира 22-ия в схемата представител на домакините Томи Пол с 6:7(3), 7:6(4), 7:6(6) след 2:47 часа игра в един от мачовете на сезона.

The moment @ArthurFils reached his first Masters semi-final with a comeback for the ages against Tommy Paul. #MiamiOpen

21-годишният французин пласира 10 аса и продължи серията си без допуснат пробив в надпреварата на 49 последователни сервис-гейма. Той направи страхотен обрат в тайбрека на решаващия трети сет, в който изоставаше с 2:6 точки, но с четири поредни разигравания стигна до успеха.

Fils and his team let out all their emotions after a thrilling win over Paul!#MiamiOpen pic.twitter.com/4MZw5Im4bD — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2026

За място на финала Фис очаква чеха Иржи Лехечка.

Лехечка, 21-и поставен, отстрани испанския квалификант Мартин Ландалусе със 7:6(1), 7:5 и за втори път е полуфиналист в сериите "Мастърс" след Мадрид през 2024 година. Той взе първия сет с убедително представяне в тайбрека, а в последния гейм на мача реализира единствения пробив, за да триумфира.

The moment @jirilehecka finished off a determined Martin Landaluce to become the fifth Czech man to reach multiple Masters semi-finals! #MiamiOpen

20-годишният Ландалусе, който е 151-ви в класацията на АТР в момента, ще се доближи до топ 100 след силното си представяне в Маями.