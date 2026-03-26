Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ден преди двубоя срещу Соломоновите острови: България тренира в Джакарта за мача с екзотичния противник
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Плевен)
  Бислимов: Определено беше тежък двубой за нас, Беласица не е лош отбор

Бислимов: Определено беше тежък двубой за нас, Беласица не е лош отбор

Бислимов: Определено беше тежък двубой за нас, Беласица не е лош отбор

Старши треньорът на Спартак (Плевен) Красимир Бислимов изрази радостта си от третия пореден успех на тима в шампионата, но сподели, че вчерашният сблъсък с Беласица е бил изключително тежък. Плевенчани надделяаха с 2:1 у дома и продължават да се доближават до спасителния бряг.

"Хубаво е, че постигнахме третата победа, но двубоят беше много труден, много различен. Опитваше се и отборът на Беласица да вземе нещо, да запази още шансове, но ние бяхме по-добрите и пропуснахме доста положения. Още през първото полувреме вратарят им извади 1-2 положения, второто вече доминирахме и мисля, че спечелихме заслужено. И те имаха някои ситуации, които нашият страж спаси.

Спартак (Плевен) грабна изключително ценни три точки срещу Беласица

В никакъв случай не са лош отбор, нищо че са сред изпадащите. Определено беше тежък двубой за нас. Имаше натрупана умора във футболистите, не бяхме толкова свежи. Но най-важното е, че победихме. Поздравявам футболистите си, че не се отпуснаха и поддържат едно постоянство, каквото искам да виждам", каза Бислимов след срещата.

В неделя, 29 март, Спартак (Плевен) гостува на другия отбор, намиращ се вече след него в класирането - Марек.

"От сега нататък има още 8 мача, в които да преследваме максимума. Сега отиваме в Дупница и ще се опитаме и там да победим", добави още Краси Бислимов.

Следвай ни:

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Минчев и още двама под въпрос за Соломоновите о-ви

Левски иска 5 млн. евро за Майкон

Треньор на Лапоухов: Фьодор е надраснал българското първенство

Бивш нападател на ЦСКА спря с футбола на 26 години

Водещи Новини

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

Чаби Алонсо е все по-близо до Ливърпул, но има едно важно условие

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Националите тренират в Джакарта преди мача със Соломоновите острови - гледайте на живо!

Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

