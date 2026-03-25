Спартак (Плевен) грабна изключително ценни три точки срещу Беласица

Спартак (Плевен) записа изключително важна победа в отложения си двубой от 21-ия кръг на Втора лига. Плевенчани се наложиха с 2:1 над Беласица в дербито на дъното и записаха трети пореден успех в първенството. Виктор Иванов откри резултата в 7-ата минута, но Калоян Кръстев изравни за Беласица малко по-късно (18’). В 72-ата минута обаче отново Виктор Иванов вкара за Спартак и запази трите точки в Плевен.

По този начин възпитаниците на Красимир Бислимов събират 23 точки в актива си и са вече само на три пункта от спасителното 13-то място. Към момента Спартак е 15-ти и се намира в опасната зона. Беласица от своя страна продължава с неубедителното си представяне и е последен с 13 пункта. Петричани са на 13 точки от спасението и с всяка една загуба се приближават все повече към Трета лига.

