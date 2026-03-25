Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Чехия
  3. Чешкият селекционер: Не съм казвал, че ирландците играят примитивен футбол

Чешкият селекционер: Не съм казвал, че ирландците играят примитивен футбол

  • 25 март 2026 | 21:36
  • 403
  • 0
Чешкият селекционер: Не съм казвал, че ирландците играят примитивен футбол

Селекционерът на Чехия Мирослав Кубек отхвърли медийни твърдения, че е описал съперника на своя тим в плейофите за класиране Световното първенство Ейре като „примитивен стил на игра“.

Кубек беше назначен през декември след уволнението на Иван Хашек през октомври след унизителна загуба от Фарьорските острови, а 74-годишният специалист ще направи своя дебют в полуфинала на плейофите в четвъртък в Прага.

Ирландските медии съобщиха през януари, че Кубек е говорил за това, че “детелините” играят прост и ясен футбол, а на пресконференцията в сряда ирландски репортер попита треньора за етикета „примитивен“.

Корупционен скандал заради уреждане на мачове и залагания разтресе чешкия футбол

„Дали съм казвал, че Ейре играе примитивен футбол? Сигурно сте имали лош превод с Google или нещо подобно“, отговори Кубек.

„Никога не съм казвал това, никога. Ейре има качествени играчи от Премиър лийг и Чемпиъншип, които играят много добър футбол. Никога не съм казвал, че играят примитивен футбол, така че не ми го приписвайте”, добави специалистът.

„Това, което забелязах, е голямо сърце. Ейре има голямо сърце, отбор със силен манталитет, така че със сигурност са труден противник. Но и ние ще имаме такъв манталитет. Такъв ще бъде мачът“, каза още той.

Опитен ветеран се завръща в състава на Чехия за плейофите за Мондиал 2026

Томаш Соучек беше лишен от капитанската лента, след като халфът на Уест Хам беше обвинен в игнориране на чешките фенове от страна на отбора му след последния мач от груповата фаза - победа с 6:0 над Гибралтар през ноември, но все още е част от отбора на Кубек.

„Кариерата му е великолепна, прекрасна. Той е изключително важен. Дори и да не носи лентата по определени причини, знаете, нищо не се променя по отношение на неговия авторитет или пълната му стойност за отбора“, каза треньорът.

Победителят от мача в четвъртък ще бъде домакин на Дания или Северна Македония във финала във вторник.

Следвай ни:

