Гейбъл Стивсън записа трета поредна победа в ММА

  • 20 фев 2026 | 10:42
Гейбъл Стивсън постигна нова победа с нокаут в първия рунд. С този успех той оглави събитието MFL 3, което се проведе в четвъртък в Мексико.

Борецът и олимпийски златен медалист, сред чиито треньори е и Джон Джоунс, се изправи срещу най-опитния си опонент досега в лицето на Уго Лесама (11-3). Резултатът обаче беше същият, като в първите му два мача. Въпреки впечатляващата си борцова биография, на Стивсън не му се наложи да демонстрира много събаряния, тъй като Лесама непрекъснато правеше грешки, които го поставяха на земята. 25-годишният боец в тежка категория се възползва от всяка една от тях.

Стивсън сложи край на срещата, след като разкървави Лесама и го притисна на пода, където продължи да нанася мощни и тежки удари. В крайна сметка реферът видя достатъчно и прекрати двубоя. Спирането дойде в 3:50 минута на първия рунд, с което Стивсън записа третата си професионална победа.

„Чувствам се страхотно“, заяви Стивсън след победата. „Има много неща, които трябва да подобря. Но с всеки изминал ден ставам все по-добър. Беше труден мач срещу съперник, който не се предаде. Страхотен боец, радвам се, че прие.“

Стивсън отпразнува победата си заедно с Джоунс и треньорите Грег Джаксън и Брандън Гибсън, правейки още една крачка към крайната си цел – да се състезава в UFC. Въпреки очакванията скоро да се бие в октагона, Стивсън не направи никакви изявления за бъдещето си след тази победа.

„Ще си взема душ, ще се върна в хотела и ще заспя“, отговори Стивсън на въпрос какво следва за него. „Продължавам напред.“

Вероятно няма да мине много време, преди UFC да се свърже със Стивсън, за да го привлече в редиците си, но засега той може да се наслади на поредната си победа и още един завършек в първия рунд.

