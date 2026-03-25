  Хуркач се раздели с треньора си

Хуркач се раздели с треньора си

  • 25 март 2026 | 19:39
Хуберт Хуркач прекрати сътрудничеството си с треньора Николас Масу. Полякът съобщи новината в социалните мрежи във вторник.

„Много съм благодарен на Нико за цялата отдаденост, упоритата работа и времето, което прекарахме заедно в най-трудните моменти от кариерата ми“, написа Хуркач в публикация в Instagram. „Решихме да продължим напред по отделни пътища. Още веднъж благодаря за всичко!“

Хуркач започна работа с Масу през ноември 2024 г. През 2025 г. полякът достигна до четвъртфиналите на "Мастърс" турнира в Рим и до финала на ATP 250 турнира в Женева, преди да приключи преждевременно сезона през юли, след като претърпя артроскопска операция на дясното коляно.

След завръщането си в тура през януари, 29-годишният тенисист победи тогавашния №3 в света Александър Зверев и Тейлър Фриц по пътя към титлата на Полша в United Cup.

В момента Хуркач заема 75-о място в ранглистата PIF ATP Rankings и има баланс 5-7 през сезона, според индекса за победи/загуби на Infosys ATP. Бившият №6 в света за последно игра на Miami Open presented by Itau, където загуби от Итън Куин още в първия кръг.

Снимки: Imago

