  Sportal.bg
  Тенис
  Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на двойки в Аржентина

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Хунин (Аржентина) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българката и Ана Кандиото (Бразилия), поставени под номер 4 в схемата, разгромиха представителките на домакините Валентина Бруно и Лара Сиска с 6:0, 6:1 за 47 минути.

На сингъл шестата поставена в схемата Топалова загуби на старта от полякинята Гина Фейстел с 5:7, 3:6.

Междувременно, Лидия Енчева достигна без игра до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Мурска Собота (Словения) с награден фонд 60 хиляди долара.

Българката и Пиа Ловрич (Словения) продължават напред след отказ на съперничките им Ерика Андреева (Русия) и Андрея Клепач (Словения).

Снимки: Imago

