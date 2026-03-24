Иван Кочев: Който греши по-малко ще спечели

В Стралджа, Марица (Милево) ще играе утре с едноименни тим на Созопол финала на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Двата отбора наскоро изиграхме мач за първенството. Познаваме се отлично. Предстоящият двубой обаче ще е различен. В турнирните битки винаги са по-трудно. Всяка грешка може да се окаже фатална за крайния резултат. Който допусне по-малко ще спечели. Именно за това, трябва да изиграем срещата разумно“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).