  3. Важна победа за Спортист

Важна победа за Спортист

  • 25 март 2026 | 17:44
Важна победа за Спортист

Спортист (Своге) постигна важна победа при гостуването на Севлиево с 1:0 в мач от 21-ия кръг на Втора лига. Единственото попадение в мача реализира Кристос Мицис в 33-ата минута.

"Шоколадите" не оставиха почти никакви шансове на домакините в атака. В 15-ата минута Спортист направи добра контраатака, но Ганев изпревари Томас Добрев. Три минути по-късно Стивиян Макавеев изпълни пряк свободен удар, но топката се удари в гредата. В 33-ата минута Спортист стигна до корнер, а след центрирането Васил Димитров игра с глава и изпрати топката към Мицис, който също с глава вкара за 0:1. Малко преди почивката Добрев отправи хубав удар с левия крак, но в аут. През втората част Спортист също имаше няколко добри шанса, а в 88-ата минута Ивелин Георгиев стреля опасно, но в аут.

С успеха си днес Спортист събра 24 точки, но все още е под чертата. Севлиево пък е малко над линията с 26.

