Коко Гоф говори за липсата си на увереност

Четвъртата ракета в света Коко Гоф говори открито за проблемите си с липсата на увереност в собствените сили, след като победи швейцарката Белинда Бенчич и за първи път достигна полуфиналите на турнира по тенис за жени в Маями.

22-годишната състезателка победи Бенчич с 6:3, 1:6, 6:3 във вторник, като се класира за четвъртфиналите, след като не успя да премине четвъртия кръг в предишните си шест опита.

С победата тя стана и най-младата американка, достигнала полуфиналите на женски сингъл в Маями от Серена Уилямс през 2004 г. насам.

„Мисля, че понякога страдам от синдром на липса на увереност“, каза Гоф пред репортери. „Дори когато постиженията ми говорят сами за себе си, докато вървя или по време на загрявката, не се чувствам като себе си“ и си казвам: „О, всъщност, имаш добра кариера“.

„Но понякога не се чувствам така. Когато работиш върху нещата, и особено върху сервиса си, просто чувствам, че не трябва да съм там, където съм. Но тенисът не лъже, топката не лъже, така че просто трябва да вярвам в себе си.“

Гоф, двукратна шампионка от Големия шлем, каза, че треньорът ѝ е бил фокусиран върху това да ѝ помогне да изгради увереност.

„В някои моменти вярвам в това, а в други – не. Просто се опитвам да вярвам повече“, каза тя.

Гоф ще се изправи срещу чехкинята Каролина Мухова на полуфиналите в четвъртък, след като спечели и петте им предишни срещи.

Снимки: Imago

Още от Тенис

